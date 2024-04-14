Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска
В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль
Фото: Leo Correa / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Отмечается, что местные средства ПВО отразили нападение.
Международный аэропорт Дамаска в Сирии подвергся атаке Израиля. Об этом сообщила газета Al Watan со ссылкой на источники.
Отмечается, что местные средства ПВО отразили атаку. В результате было поражено несколько ракет, прилетевших со стороны Израиля.
Кроме того, по информации радиостанции Sham FM, сирийские средства ПВО сбили несколько целей в небе над провинцией Хомс.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран ночью 14 апреля запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Спустя несколько часов после начала атаки ЦАХАЛ отчитался о перехвате большинства снарядов и БПЛА, о жертвах информации не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране сочли завершенным ответ Израилю.