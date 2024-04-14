Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска

В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль

Фото: Leo Correa / ТАСС

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Отмечается, что местные средства ПВО отразили нападение.

Международный аэропорт Дамаска в Сирии подвергся атаке Израиля. Об этом сообщила газета Al Watan со ссылкой на источники.

Отмечается, что местные средства ПВО отразили атаку. В результате было поражено несколько ракет, прилетевших со стороны Израиля.

Кроме того, по информации радиостанции Sham FM, сирийские средства ПВО сбили несколько целей в небе над провинцией Хомс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран ночью 14 апреля запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Спустя несколько часов после начала атаки ЦАХАЛ отчитался о перехвате большинства снарядов и БПЛА, о жертвах информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране сочли завершенным ответ Израилю.