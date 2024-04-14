В Раде сочли чрезмерной идею повысить выплаты боевикам ВСУ

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Ценность не в деньгах, убеждена депутат.

Повышение выплат боевикам ВСУ и семьям погибших националистов будет чрезмерным. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Так она прокомментировала предложение спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, который заявил о готовности властей предоставить определенные льготы желающим присоединиться к ВСУ по контракту.

«Повышение выплат ВСУ еще на 70 тысяч гривен (около 166 тысяч рублей. — Прим. ред.) — это включение „печатного станка“. Я и 15 миллионов гривен (более 35,5 миллиона рублей — Прим. ред.) выплат семье погибшего считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу», — сказала Безуглая.

По мнению парламентария, Украина не сможет всем выплачивать такие деньги. Все это приведет к еще большей нехватке денег в госбюджете, считает она.

«Ценность не в деньгах, а в нормальном отношении к человеку в армии, справедливой мобилизации и национальной идее», — подытожила депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине назвали новый закон о мобилизации приговором для Владимира Зеленского.