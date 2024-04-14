«Пусть помирятся»: Разина предложила Гулькиной и Суханкиной возродить «Мираж»

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Намерена ли певица вернуться в коллектив, если он вновь воссоединится?

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина выразила желание возродить коллектив — при этом сама она возвращаться не планирует, но не прочь увидеть золотой состав. Об этом звезда заявила в эфире одной из программ на федеральном канале.

«Мне бы хотелось, чтобы „Мираж“ воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся. Я не считаю справедливым, что Маргарита и Наталья не имеют права исполнять эти песни. Это против всякой логики», — сказала Разина.

К слову, сама она еще несколько лет назад рассказывала, как над ней издевались в группе. Пришла она в коллектив в 1987 году.

Пела несколько месяцев, после сделала перерыв и вновь вернулась. Артистка рассчитывала, что ее новая партнерша Суханкина будет такой же позитивной и открытой, как Гулькина.

Однако та делить сцену не собиралась. Звезда утверждала, что очень быстро неприязнь Суханкиной к ней переросла в открытое противостояние.

Последняя оскорбляла ее и использовала любую возможность, чтобы доказать свое превосходство. Когда выступления на сцене стали напоминать Разиной борьбу за внимание зрителя, она решила уйти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Разина поселила мужа и любовника в одном доме.