«Мы ошарашены»: жительница Тель-Авива рассказала о ситуации в Израиле

Фото, видео: Reuters / Amir Cohen; 5-tv.ru

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Женщина, как и многие другие, вынуждена была искать бомбоубежище.

Жительница Тель-Авива Елена Смирнова после ответной атаки Ирана по Израилю в спешке была вынуждена покинуть дом и искать бомбоубежище.

«Очень неприятно, очень пугающе. Мы вообще ошарашены все всем этим, очень неприятные ощущения. Страшно. Еду в более защищенное место», — призналась Смирнова журналисту Никите Кулюхину.

В ее доме есть бомбоубежище, но оно не такое безопасное, поэтому она отправилась в более защищенное место. Кроме того, Смирнова добавила, что им говорили подготовиться к атакам и дали указали, что с собой взять.

«Нам говорили все время, что мы должны подготовиться, взять с собой воду, какие-то сухие продукты, что-то из сухих пайков, взять с собой запасные пауэрбанки, да, для телефона. Вот это нам все время говорили», — сказала она.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в различных регионах еврейского государства, также работают системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана.