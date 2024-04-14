Хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля

Reuters: хуситы запустили беспилотники из Йемена в сторону Израиля

Фото: Zuma / ТАСС

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Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела.

Йеменские хуситы запустили БПЛА в направлении Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Йеменские хуситы запустили беспилотные летательные аппараты в сторону Израиля», — говорится в материале.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ЦАХАЛ уже сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана. Решение было принято после разговора Ллойда Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

Ранее 5-tv.ru писал, что КСИР подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля. При этом анонсировано скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства.