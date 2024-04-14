В Иране подтвердили начало атаки на Израиль
IRNA: КСИР подтвердил запуск десятков БПЛА в сторону Израиля
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Фото: Reuters / Majid Asgaripour
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При этом анонсировано скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA.
«В ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом, включая нападение на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске... военно-космический корпус ВВС поразил определенные цели на оккупированных территориях, выпустив десятки ракет и БПЛА», — говорится в публикации.
К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
ЦАХАЛ уже сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана.