Восемь раз уходила от мужа: что известно о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой в Казахстане

Фото, видео: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Лишь на этой неделе в стране приняли закон об ужесточении наказания за бытовое насилие.

В Казахстане начался суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. Он сильно избил свою гражданскую жену, а когда той стало плохо от полученных травм, вместо скорой начал звонить ясновидящей и спрашивать, что делать.

Она посоветовала девушку не трогать, мол, все пройдет. И он не трогал — девушка умерла.

История вызвала огромный резонас в Казахстане — во-первых, сам Бишимбаев личность известная. Самый молодой министр в истории страны, из уважаемой семьи, учился в США.

Потом получил десять лет за коррупцию. Отсидел два года и был сенсационно помилован — в общем, имя на слуху.

Но главное само убийство — в ходе расследования выяснилось, что он регулярно избивал свою возлюбленную, а она никак не могла уйти от тирана. И это вызвало настоящую бурю в соцсетях далеко за пределами, собственно, Казахстана.

Тема домашнего насилия — сложная, переплетная с традицией не выносить сор из избы с одной стороны, и либеральной повесткой «#metoo» — с другой, когда мужчин судят по оговору даже за намеки. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова вместе с миллионами людей следит за процессом.

Убийство жены со зверской жестокостью. Салтанат избивали в ресторане бесконечные восемь часов.

Ее гражданский муж — экс -министр экономики Казахстана. Сегодня за этим судом следит все постсоветское пространство.

Несколько миллионов постов в соцсетях, в том числе: 44 миллиона в тиктоке, еще больше комментариев в Twitter, «Салтанат» — в топе запросов «Яндекса» и YouTube.

Это первый судебный процесс в истории страны в прямом эфире с рекордным количеством зрителей — сотни тысяч ежесекундно. Истец — старший брат Салтанат, он едва сдерживает слезы и гнев.

Брат убитой в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказывает: Салтанат восемь раз уходила от супруга, но всегда возвращалась.

«Она считала, что все еще можно изменить, спасти. Отношения были сложными и такими они стали сразу после замужества», — говорит Айтбек Амангельды.

По версии следствия, Салтанат убили в Астане в начале ноября. После концерта Димы Билана супруги направилась в семейный ресторан.

Началась ссора — девушка обвинила мужа, что тот ее унизил. Тогда пьяный Бишимбаев начал избивать Салтанат.

Сначала в вип- кабинке, потом бил кулаками по лицу в коридоре и продолжил ногами в туалете.

«Когда я наносил удары — на чеку я был, я осознавал, что я наношу этот пинок в область ягодицы, и что он не причинит какой-то существенный ущерб здоровью», — оправдывался на суде Бишимбаев.

Бишимбаев буднично описывает истязания, будто это было вполне рядовое событие и вообще погибшая большую часть увечий нанесла себе сама. В вечер убийства видео с камер ресторана экс-министр приказал удалить, но следователи кадры восстановили.

«Она ударилась о ребро унитаза, потом отскочила и упала на бок, а потом, поднимаясь, она еще раз упала. Она пять-шесть раз падала, билась головой об пол. И с моей стороны было пять-шесть ударов ладошкой», — говорил он на заседании.

Под утро, когда Салтанат уже не приходила в сознание, ее супруг наконец забеспокоился. И позвонил ясновидящей.

«Я говорю: с ней все в порядке, вы можете посмотреть? Она говорит: она устала и сильно пьяная, до вечера поспит, вечером нормально, придет в себя», — посоветовала она ему.

Судмедэксперты считают: девушка умирала в агонии. На манекене Тахир Халимназаров рисует несколько десятков ран и ссадин, нанесенных девушке.

Вся голова в разных цветах. Салтанат минимум 12 раз ударили по голове, вдобавок еще и дущили.

«Это все кровоподтеки, ссадины. Большим объемом субдуральной гематомы придавило мозг. Человек упасть головой и получить такие повреждения не может», — объясняет судмедэксперт.

Бишимбаев — представитель так называемой золотой молодежи. В 2017 стал самым молодым министром, затем был осужден за взятку.

Вместо десяти лет отсидел полтора года, с окружающими нередко вел себя по-хамски. Вот на одном старом видео он общается с барменом, у которого закончился виски.

Самой Салтанат был 31 год — умная, красивая, из обеспеченной семьи. С Бишимбаевым сыграли свадьбу через пару месяцев после встречи, вместе прожили меньше года.

«И брат и родители, оказывали поддержку, они пытались вытащить ее из этих отношений», — говорит адвокат Жанна Уразбахова.

Она быстро узнала, что живет с тираном, но долго не могла себе в этом признаться. Бишимбаев заставил ее удалить все соцсети, запретил работать, настаивал, чтобы она прекратила общаться с братом.

И чуть ли не с первых дней после свадьбы начал избивать. Несколько раз Султанат пыталась уйти, но всегда возвращалась.

«Там была большая любовь со стороны Салтанат. Она все же надеялась, что она сможет его изменить», — добавляет Уразбахова.

После очередного избиения девушка прислала брату вот это фото. Тогда Бишимбаев супругу-мусульманку заставил сняться обнаженной — и грозил опубликовать это видео, если девушка уйдет от него или расскажет еще кому-нибудь об ударах.

На суде Бишимбаев готов продемонстрировать эти кадры присяжным как доказательство того, что супруга была безнравственой распущенной женщиной — и это он страдал в браке. Говорит, Салтанат была слишком ревнива, постоянно доводила его до нервных срывов.

Но, похоже, все в точности наборот. Бишимбаев даже не скрывал, что пользуется услугами эскортниц практически на глазах у жены.

«Она приехала домой, а дома на кровати по всей простыни размазана тоналка, помада. Зашла в туалет, увидела там использованные презервативы несмытые», — говорит брат убитой Айтбек Амангельды.

История Салтанат не оставила равнодушными и десятки российских звезд. Среди них — Гоар Аветисян, Максим Фадеев, Алла Довлатова.

«Мы все смотрели этот суд. Это ужасная история, которая потрясла и нас всех. Поэтому, конечно, браво и брависсимо СМИ, которые действительно поднимают эту волну, поднимают эту проблему для того, чтобы преступник не ушел от возмездия, от наказания», — говорит Довлатова.

«История чудовищная. Нет причин, нет объяснений, нет оправданий, если человек говорит, меня бьет муж. Это моральный урод, психически нездоровый человек или просто изверг какой-то. И вопросов почему и за что — здесь не должно быть никогда», — указала модель Елена Кулецкая.

Лишь на этой неделе в Казахстане, как раз когда в прямом эфире вся страна сулашала жуткие подробности убийства, приняли закон об ужесточении наказания за бытовое насилие.

В республике его уже окрестили «законом Салтанат». Теперь документ должен подписать президент страны, который взял под личный контроль это дело.