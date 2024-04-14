Это что-то новое: какой сигнал послала Россия в адрес Запада запуском МБР

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Presidential Office of Ukr; 5-tv.ru

Пугая тем, что Москва вот-вот «нападет на альянс», НАТО само усиливает военное присутствие вдоль наших границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо говорит, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому пора уже идти на переговоры. Дальше может быть только хуже в смысле условий для Киева.

Украина при поддержке западных советников пытается организовать как бы мирную конференцию, на которую не зовут Россию.

«Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы — за. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью», — отмечал президент России Владимир Путин.

Со стороны Запада действительно делаются сейчас парадоксальные шаги. Так, пугая тем, что Россия вот-вот «нападет на альянс», НАТОвцы сами усиливают военное присутствие вдоль наших границ.

Немцы впервые после Второй мировой войны отправили свой контингент за пределы Германии на постоянное базирование. В Литву, пока 20 человек, но постепенно хотят нарастить до бригады, то есть до четырех тысяч человек.

В Финляндии создается штаб сухопутной группировки НАТО в Скандинавии. Британцы заявили, что отправят свой новейший лазер для испытания на Украину — британские ученые такие шутники.

Но вот в пятницу, 13 апреля, наши военные запустили с полигона в Астраханской области межконтинентальную ракету, которая полетела по такой хитрой траектории, что сразу стало понятно — это что-то новенькое. Такое, что ни бригада немцев, ни британский лазер не поможет.

Понятно, что рано или поздно придет пора договариваться и не по поводу Украины, и даже не о ситуации в Европе. Стоит вопрос о мировой безопасности — и тут нельзя не учитывать мнение не только России, но и других глобальных игроков.