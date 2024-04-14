«Расчищаем путь»: как войска России продвигаются к Купянску

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Это важный логистический центр, где находится ключевой железнодорожный узел.

Говорят, история циклична, если так — мы видим новое освобождение территории Украины, потом и кровью. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Харьковская область, ранее утро. До линии боевого соприкосновения чуть больше километра.

Этот участок постоянно под вражеским обстрелом. Вокруг разбросаны кассеты и другие неразорвавшиеся боеприпасы.

Ни один из снарядов цели не достиг — наш 82-й миномет продолжает работать. Бойцы этого взвода — бывшие штурмовики.

Успели отвоевать несколько позиций у врага. Они прекрасно знают, как товарищам важна поддержка там, на самой линии боевого соприкосновения.

«Наши когда продвигаются вперед — мы накидываем, накидываем. Расчищаем им путь», — говорит наводчик с позывным «Бит».

Расчищать путь штурмовикам помогает и более тяжелая техника. Экипаж этого Т-80 буквально только что получил боевую задачу. Стремительно выдвигаются, работать будут прямой наводкой и делать это будут максимально быстро.

Экипажи работают из закрытых огневых позиций на очень близком расстоянии. Вот кадры одного из недавних выездов — машина подошла максимально и при отходе в башню прилетел снаряд, стрелял противник из РПГ.

«Сзади прилет был в башню. Команда сразу откат. И ушли в закат, фронт же двигается — двигаемся и мы. И есть понимание, что мы все дальше и дальше проходим», — рассказывает механик-водитель Т-80 с позывным «Залив».

Фронт действительно двигается. Сейчас бои идут в районе Синьковки, в черте населенного пункта.

От него до Купянска — всего девять километров по прямой. Тем не менее, противник артачится, подтягивает резервы, пускает в ход диверсионно-разведывательные группы, в которых немало иностранных наемников.

Одно из таких подразделений на этой неделе уничтожил экипаж ударного вертолета Ка-52.

«Увидели врага в непосредственной близости к ЛБС. Применили неуправляемые авиационные средства поражения. Наводчик подтвердил информацию о поражении диверсионных групп», — отмечает штурман-оператор «Аллигатора» с позывным «Кавалер».

Купянск — важный логистический центр, здесь находится ключевой железнодорожный узел, который помогает боевикам перебрасывать новые резервы на весь харьковский и луганский сектора. Как только его получится вывести из строя, весь северо-восточный фронт ВСУ окажется полностью обескровленным.