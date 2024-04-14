Слабоумие и отвага? Почему Запад прикрывает террористические атаки Украины

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; 5-tv.ru

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На этой неделе Киев пошел в разнос — самая масштабная атака на Запорожскую атомную электростанцию. Один беспилотник ранил троих сотрудников станции.

Верховная Рада приняла во втором, основном, чтении новый закон о мобилизации. Точнее, как его охарактеризовал наш постпред в ООН Василий Небензя, закон о «крепостном праве».

Все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет превращаются в крепостных, привязанных к военному билету. Безбилетника может остановить и отправить в военкомат любой полицейский или сотрудник ТЦК, как бы для «уточнения» сведений.

А дальше, если нет брони, денег или блата — добро пожаловать на фронт. Депутаты Рады прекрасно понимают, что после такого решения им не будет прощения со стороны собственных избирателей, единственный вариант уцелеть — поддерживать до конца Владимира Зеленского в надежде, что западные союзники верных прислужников эвакуируют.

Потому на обсуждениях поправок было по 30-40 человек в зале Верховной Рады. Нет политиков, остались кнопкодавы. Вот показательный соцопрос — впервые с февраля 2022 года большинство украинцев заявило, что страна движется куда-то не туда.

До этого была волна патриотизма, но она сошла, как снег по весне. И баланс доверия к представителям власти ушел в глубокий минус.

Хуже, чем к депутатам Рады, относятся только к госчиновникам — потому что врут и воруют. На самом деле новый закон о мобилизации открывает простор для чудовищной коррупции.

Он отдает на откуп местных властей решать, какое предприятие или учреждение считать стратегическим и кому, соответственно, дать бронь от призыва — кумовство введено в ранг закона. Уже даже на Западе задумались, а не угрожает ли новый подход уничтожением целого поколения украинцев?

Поколение рожденных в 1990-е самое малочисленное. Наследие 90-х — ничего нового, у нас так же.

Это те самые молодые мужчины 25+, которых по воле Зеленского ставят под ружье. Этим же законом, кстати, Киев фактически отказывается от миллионов украинцев, что бежали от призыва и боевых действий заграницу.

Их бумаги не будут принимать в посольствах без военного билета. А получить его можно где — правильно, на родине.

А там что — правильно, военкомат и фронт. Потому-то вот такие очереди выстроились у дипмиссий, чтобы обновить документы до вступления закона в силу.

Параллельно киевский режим усиливает диверсионную и террористическую работу. Вновь обстреляна Запорожская АЭС, попали прямо в купол энергоблока.

В Запорожской области ВСУ ударили по жилому сектору Токмака, уже известно об 11 погибших, десятки пострадавших. А в центре Москвы совершено покушение на бывшего сотрудника украинских спецслужб, который теперь работает в России.

К чему эти судороги режима, задумался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

За пару секунд до взрыва в машину сел Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ. С 2014-го он работал на наши спецслужбы, недавно перебрался в Москву и стал целью киевского режима.

Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, Олега Царева, и вот теперь на Василия Прозорова. За неимением других побед, они устраивают теракты.

На этой же неделе Киев пошел в разнос — самая масштабная атака на Запорожскую атомную электростанцию. Один беспилотник ранил троих сотрудников станции, другой взорвался в районе грузового порта, а третий дрон ВСУ попал в купол шестого энергоблока.

Через день боевики бьют по тренажерному центру ЗАЭС. Западные СМИ сразу же гордо заявили — «Киев наносит ответный удар».

Но спустя пару часов все подчистили. Якобы, не знают, чьи беспилотники создают ядерную угрозу всей Европе.

После того, как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, верховный евродипломат Жозеп Боррель осудил удары, но не ВСУ — в Госдепе успокоили.

«Мы продолжаем следить за состоянием дел на станции по официальным сообщениям МАГАТЭ, которое, к счастью, отмечает, что ущерб, нанесенный в результате удара беспилотника, под угрозу ядерную безопасность не поставил», — говорит пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

На сессии Совбеза ООН тоже старались эту тему обойти стороной, рассказал нам в эксклюзивном интервью постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Все говорили о том, что стрелять по станции недопустимо, не называя Украину по имени, потом, правда, переходили к другой тематике, к многочисленным претензиям в наш адрес», — указал дипломат.

И все они призывают Россию покинуть станцию. Будто оправдывая следующие удары по ЗАЭС.

«Я думаю, есть те, кто хочет эскалации данного конфликта, и они ведут очень опасную игру. Это не путь Украины, они не способны на такое без поддержки извне», — отмечает немецкий политолог Айк Хамер.

Такую поддержку изо всех сил оказывали первые лица США, используя детей. На этой неделе стало ясно, что финансирование многих сомнительных операций украинских спецслужб шло через нефтегазовую компанию «Бурисма», руководили которой Хантер Байден и Джозеф Кофер-Блэк — бывший сотрудник ЦРУ и топ-менеджер одного из прибалтийских банков.

«"Бурисма» имела финансовые отношения с этим банком. Итак, вот Кофер-Блэк, чиновник ЦРУ, входящий в совет директоров этого банка и в совет директоров «Бурисма», в 2008 году этот банк в Прибалтике был подвергнут санкциям за финансирование терроризма», — говорит экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

И замороженные активы России, которые сейчас пытаются украсть, по факту хотят отдать на все тоже финансирование терроризма. Все эти кровавые акции, чтобы пошуметь в СМИ, чтобы спровоцировать, и чтобы отвлечь внимание от проблем и на фронте, и внутри страны, которых полно. Нужна видимость «перемоги».

«С политической точки зрения что мы наблюдаем — предвестник глобального политического кризис на Украине», — уверен политолог Павел Данилин.

Тем более когда принимают такой людоедский закон. Речь о мобилизации, от которой бегут сотни тысяч, как только могут, и лесами, и горами и реками…

Большинство пунктов прости антиконституционны, но кого это сейчас волнует.

«В нынешних условиях, если они отправят 18-летнего на трехмесячные курсы, после этого его можно отправлять в окоп, не нарушая закон. Много чего напридумывали», — объясняет политолог Александр Дудчак.

ТЦКашники и раньше не церемонились — теперь у них совсем развязаны руки. Всех обяжут носить с собой военник, а если не предъявить сразу — автобус, военкомат и под Часов Яр.

Потом будут разбираться с тем, что целое поколение мужчин на Украине может исчезнуть из-за этой мобилизации. В 1990-х был спад рождаемости.

И костяк их армии сейчас — самое малочисленное поколение. Они еще и снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

И все мало. Скоро обещают открыть загонную охоту и на женщин.

А еще на ограниченно годных, инвалидов второй и третьей группы. Позже еще кого-нибудь придумают, а пока освободили от смерти тех, кто принимал закон, пару их помощников на выбор, сотрудников Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ГБР, прокуратуры.

И отдельно в этом списке — циркачи. Клоунов Зеленский тоже не забыл.

«Этот закон — результат давления Белого дома и Пентагона. Американские генералы говорили это в открытую месяцами: «Мы должны отправлять больше и больше украинцев воевать на фронт. Они должны биться до последнего украинца», — говорит политолог Джон Вароли.

Их становится все меньше. Не помогает ни «вундерваффе Запада», ни знаменитые британские инструкторы.

Очередная неудавшаяся попытка вылазки десанта ССО Украины на Тендровскую косу. С собой брали «жовто-блакитный» флаг, чтобы сделать фотографии — не получилось.

Четыре лодки уничтожены, вместе с ними 25 боевиков, один взят в плен. Теперь рассказывает, как их учили на военной базе недалеко от Солсберри таким «пиар-акциям».

«Это Эдвин, это Крейг, это британские инструктора, которые занимались нами в Великобритании. Мы начали там проходить специальную подготовку по диверсионно-разведовательной деятельности», — рассказывает военнопленный.

При этом сам Вашингтон, похоже, не верит в успех главного комика Банковой. В тюрьмах Штатов стали вербовать мексиканских и колумбийских бандитов из наркокартелей для отправки в ряды ВСУ.

«Если бы я был Россией, я бы сказал: отлично, пришлите все, что можете, потому что это просто ухудшит украинскую армию еще сильнее», — убежден Джонсон.

Благо, боевое слаживание с испаноязычными ВСУ уже прошли. Российская армия полностью восстановила боевой потенциал до уровня февраля 2022 года, по численности стала на 15% больше, а через несколько месяцев перевес в артиллерии на фронте будет достигать 10:1 по сравнению с украинскими возможностями.

Главком американских войск Европе и по совместительству всех сил НАТО Кристофер Каволи на отчете перед военным комитетом Конгресса США не скупился на черные краски для будущего ВСУ. И указал на неминуемое поражение для киевского режима.

Он, конечно, в очередной раз попросил одобрить пакет в 60 миллиардов долларов для ВСУ, какой генерал не просит денег на дополнительное оружие. Но суть в том, что этот пакет, похоже, безнадежно застрял в Конгрессе, который вышел после весенних, пасхальных каникул, но возвращаться к вопросу пока не собирается.

Это толкает киевский режим на странные телодвижения. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отныне он будет вести дипломатию в новом, жестком ключе, чтобы добиться поставок западной помощи — и этим изрядно всех позабавил.

Он и его шеф Зеленский ходят по западным столицам с протянутой рукой и канючат денег и оружия. И теперь он будет делать это жестко?

Как он себе это представляет — будет угрожать, чем? Что останется жить в Европе и будет всем мешаться под ногами?

Или будет устраивать перфомансы в стиле полоумных акционисток с жовто-блактиными флагами? Господин Кулеба, вы не в той позе, чтобы что-то жестко требовать.

И вот так пресмыкаться готовы далеко на все в Европе. Президент Республики Сербской — а это часть Боснии и Герцеговины, — если страну будут запихивать в НАТО, республика проведет референдум и выйдет из состава Федерации.

Те же настроения в Гагаузии — это регион Молдавии, руководитель автономии, башкан Евгения Гуцул, в эксклюзивном интервью «Известиям» повторила почти слова сербов — если Молдавия войдет в НАТО и ЕС в составе Румынии — они пойдут своим путем.

«Мы против объединения с Румынией. если Молдавия потеряет свою независимость, суверенитет, нейтралитет, то Гагаузия оставляет за собой внешнее самоопределение. То есть, выход из состава Молдавии», — отмечала она.

Гагаузия наравне с Приднестровьем являются двумя антинатовскими полюсами в Молдавии. На них оказывается сильное давление со стороны официального Кишинева.

И Майя Санду пытается убеждать, пытается угрожать, но не переносят ее на дух. Она тут решилась на неделе приехать в Гагаузию, ее встретили протестами и криками «позор».

Местные жители не забыли как вели себя румыны во время предыдущей оккупации во время Великой Отечественной войны. Ведь весь юго-запад Советского Союза, от Днестра до Южного Буга, немцы отдали под управление своих союзников.

Столицей «Транзистрии» была Одесса. При румынах там было казнено свыше 90 тысяч евреев и коммунистов.

Все это выяснилось в апреле 1944-го, ровно 80 лет назад. Когда с тяжелыми боями Красная Армия выбила оккупантов из этого русского города.