Армия России за неделю продвинулась в Богдановке на артемовском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом Украина снова мечтает о новом контрнаступлении.

За эту неделю наши войска серьезно продвинулись в Богдановке, это северный фланг наступления на Часов Яр — крупный узел обороны ВСУ к западу от Артемовска. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Артемовское направление, село Богдановка — место, откуда можно видеть наступление на Часов Яр и понять, как быстро отсюда уносили ноги ВСУшники. Вот так вот заходишь на старые позиции ВСУ и обнаруживаешь бесхозные западные образцы вооружения — ныне его называют трофей.

На всем этом направлении российские войска оказывают мощное давление на ВСУ. Работа артиллерии казачьей бригады «Терек».

Разведка фиксирует перемещение украинских боевиков — гаубицы открывают огонь. В нескольких километрах от этой точки огневую работу подхватывают артиллеристы 49-й армии «Южной» группировки войск.

Огневое подавление фиксируют средства объективного контроля. Васюковка — это еще одна горячая точка на карте бригады «Терек».

И, так как сейчас работают минометы, следовательно, разведка зафиксировала нужную цель. Операторы БПЛА круглосуточно дежурят в своем квадрате — ночью уничтожили украинских разведчиков.

Осмотр с воздуха подтверждает — продвижение врага остановлено. Минометчики оперативно меняют точку.

С рассветом оказываемся на другой части фронта — северское направление, Лисичанск. Наличие вот таких глубоких систем траншей и окопов сразу между несколькими орудиями на крупной артиллеристской поляне — таким образом, наши бойцы могут незаметно переходить от точки к точке и оставаться в безопасности.

Такими лабиринтами выходим к огневой позиции самоходок 7-й бригады. Лисичанский участок, откуда еще вчера выбили противника, ВСУ постоянно пополняют резервами.

Вот и сейчас на старой огневой замечено движение украинских минометчиков. Штурмовики в Белогоровке регулярно заказывают огонь, и крупнокалиберные самоходки 7-й бригады выполняют этот заказ всегда своевременно и точно.

Главная угроза для бойцов — дроны-камикадзе. Сбили вражеский объект — и тут же запускают наш в сторону противника.

Дальше дроны выслеживают цель — это остаток группы ВСУ, пытавшейся контратаковать у наших позиций. Уцелевшим уже на регулярной основе предлагают только один выход — сдаваться в плен.

При всем при этом киевский режим снова мечтает о новом контрнаступлении. Якобы есть план, которого ВСУ намерены придерживаться, но без подробностей.

Конечно, после всех предыдущих громких заявлений в стиле «Бахмут не сдадим» и «будем летом пить кофе в Ялте» Владимиру Зеленскому никто не верит, но ожидать атаки-камикадзе, как было с заходом на Белгородчину, вполне реально.

Конечно, ни о чем масштабном и речи не идет, российская авиаразведка работает уже не только вдоль линии фронта, но и в глубоком тылу противника. От нее мы получаем эти кадры применения высокоточных снарядов и ракет, о которых отчитывается Министерство обороны.

Как, например, удары по остаткам ПВО в Сумской области или по сборочным цехам в Запорожье. Это, если что, в 50 километрах от линии боевого соприкосновения — и все как на ладони.

В таких условиях любой более-менее крупный штурм со стороны ВСУ неминуемо превращается в мясной. В Киеве это осознают, но готовы к мясным штурмам, а потому решено пополнить боезапас «одноразовых солдат».

Верховная Рада приняла во втором основном чтении новый закон о мобилизации. Точнее, как его охарактеризовал наш постпред в ООН Василий Небензя, закон о «крепостном праве» — все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет превращаются в крепостных, привязанных к военному билету.