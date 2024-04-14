«Дырявое небо»: Украина теряет последние возможности прикрывать объекты ОПК

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В итоге Незалежная лишилась крупной Трипольской ТЭС в Киевской области.

Российские ВКС продолжили на этой неделе снижать потенциал украинской оборонной промышленности. Был нанесен 1 массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по военным заводам и объектам энергетики.

Для сборочных и ремонтных цехов ведь нужна энергия, чтобы работали станки. А ее с каждым ударом становится все меньше.

Одним из пораженных объектов стала Трипольская ТЭС в Киевской области. Это крупная электростанция на шесть турбин от которых, судя по кадрам и сообщениям с мест, ничего не осталось.

ТЭС питала теплом и электричеством, собственно, украинскую столицу, а также Черкасскую и Житомирскую области. А, значит, и расположенные там производства.

Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал удары по украинской энергетике и объяснил, что так армия решает две задачи.

Во-первых, по демилитаризации Украины, а, во-вторых, это зеркальный ответ на удары по российским НПЗ. ВСУ с начала года действительно увеличили число атак на нефтеперерабатывающие заводы, используя дроны.

Были атаки по НПЗ разной степени удаленности от линии боевого соприкосновения, в том числе и в глубине российской территории.

«Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», — указал глава государства.

Украинские СМИ уверяют, что наши летчики применили во время массированного удара 11 апреля новую ракету Ха-69, которая является улучшенной версией более распространенной Ха-59, но летит ниже, потому незаметнее, дальше, и несет больший боезаряд. Ее главная особенность — возможность запуска с обычных бомбардировщиков, не поднимая в небо стратегическую авиацию или носителей «Кинжалов», за взлетами которых следит украинская разведка.

А, значит, прилететь это изделие может когда угодно и куда угодно практически на всей территории Украины вплоть до Житомира. Вот примерный радиус поражения новых ракет.

Наше Министерство обороны эти заявления по традиции не комментировало, но в любом случае уничтожение Трипольской ТЭС говорит о больших проблемах в украинской системе ПВО. Что замечаем не только мы: о «дырявом украинском небе» пишут и в западной прессе.

Ведь ракеты Ха-69 не гиперзвуковые, то есть теоретически могут быть перехвачены любым современным комплексом, не говоря о хваленых Patriot. Но не перехватили, а ведь ТЭС объект — стратегический, и расположен всего в 14 километрах от Киева.

Но на его защите либо сэкономили, либо нечем прикрывать. В принципе, об истощении украинской ПВО можно было догадаться еще во время боев за Авдеевку, где оборону укрепленного района взломали, прежде всего, авиаударами.

Хватало бы им ПВО, системы прикрывали бы этот важный узел обороны, но ведь не прикрывали. И сейчас, по мере продвижения наших штурмовых групп дальше на запад, фронтовые бомбардировщики наносят колоссальный урон противнику, уничтожая опорные пункты вместе с личным составом.

Причем эта связка — авиация-артиллерия-пехота — отлично работает не только на донецком направлении, где на этой неделе освободили село Первомайское, но и на других направлениях.