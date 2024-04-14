«Люблю и горжусь»: Волочкова провела вечер с дочкой после серьезного конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Балерина и наследница не общались несколько месяцев.

Балерина Анастасия Волочкова, похоже, помирилась со своей единственной дочкой Ариадной после скандала. Наследница приехали в особняк матери, где они вместе провели теплый вечер.

Знаменитость похвасталась в социальной сети, что гордится дочкой и ее успехами в разных сферах. Так, танцовщица призналась, что Ариадна — студентка филологического факультета, увлекается историей, а также пишет стихи на трех языках.

Кроме того, она преподает английский и французский языки. Помимо этого, наследница Волочковой пробует себя в озвучивании фильмов и мультипликационных лент.

«То, как она умеет в моменте изменять голос и интонации, это просто невероятно!» — восхитилась балерина.

Волочкова также сообщила, что в тот вечер Ариадна прочла ей несколько своих стихотворений, которые она записала на видео. Но пока показать публике их не может — мол, еще нет разрешения дочки.

«Ариша не любит публичности. А вообще я ей очень горжусь. Это невероятный и очень талантливый человек. И во многом мы очень похожи. Я ее очень люблю и дорожу нашим доверием друг другу», — подытожила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отказалась отдавать квартиру дочке.