Волочкова защитилась от порчи магическими татуировками

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Поклонники заметили на спине балерины странные символы.

Балерина Анастасия Волочкова появилась на детском этно-концерте с «защитным оберегом» на спине. Об этом рассказывает PROZvezd.

Для мероприятия звезда выбрала платье с открытой спиной, на которой поклонники и пресса заметили татуировки. Танцовщица рассказала, что их ей набил некий монах из Таиланда несколько лет назад.

По ее словам, такие рисунки оберегают от сглаза и порчи. Как только знаменитости нанесли эти символы, она сразу же ощутила «защиту высших сил».

Волочкова напомнила, что ее окружает немало недоброжелателей и хейтеров, которые могли бы наслать на нее порчу. Звезда также поделилась секретом своего стройного тела.

«Как говорила Майя Плисецкая: „Лучшая диета — не жрать!“ Я на самом деле практически ничего не ем. Плюс у меня ежедневно огромное количество физической нагрузки на пуантах. Поэтому я худая, стройная и нахожусь в хорошей форме», — объяснила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова дала повод для серьезного беспокойства после очередного выхода в свет. Поклонники отмечают, что ее здоровье с каждым днем ухудшается из-за предполагаемой алкогольной зависимости.