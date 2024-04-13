«Победителя не будет»: к чему приведет захват Ираном судна бизнесмена из Израиля

Фото, видео: Reuters / DIRK NOOTENBOOM; 5-tv.ru

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Обостряющийся конфликт между Тегераном и Тель-Авивом скажется на ситуации во всем мире.

Иран и Израиль продолжат наносить удары по друг другу, однако победителя в этих действиях не будет. Об этом 5-tv.ru заявил американский экономист, руководитель нефтетрейдера Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, комментируя сообщения о захвате судна израильского бизнесмена в Ормузском проливе.

«Думаю, у Ирана всегда была возможность предпринять такой шаг, как закрытие Ормузского канала, который пропускает около 20% нефтеперевозок ежедневно. Однако им придется учитывать влияние на своих соседей — Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак, которые также экспортируют значительные объемы сырой нефти через этот район. Это означает, что действия Ирана повлияют не только на мировой рынок нефти, но и на его соседей, что еще больше усилит региональную нестабильность», — отметил эксперт.

В свою очередь Израиль, по словам Липоу, предпринимает действия для защиты от дальнейших атак со стороны ХАМАС или ливанской «Хезболлы». При этом геополитическая напряженность только повышает ставки фрахта на контейнерные суда по всему миру, поскольку они избегают транзита через Красное море.

«Это означает, что Египет сильно проигрывает, поскольку снижает плату за транзит по Суэцкому каналу. Одновременно это влияет на события на Ближнем Востоке, причем не только в Иране, который находится под действием санкций США, но и у его соседей, которые считают, что их экономика может оказаться под угрозой из-за будущих инвестиций в нестабильный регион мира», — пояснил Липоу.

Наиболее сильно конфликт Ирана и Израиля, по словам аналитика, проявляется в росте стоимости сырой нефти. Поскольку она деноминирована в долларах, то по всему миру наблюдается укрепление американской валюты по отношению к ряду других валют.

Это означает, резюмировал Липоу, что экономики стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии получают двойной удар: повышение стоимости энергоносителей и падение курса их валют, что делает эти энергоносители еще более дорогими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Контейнеровоз связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, один из владельцев которой — израильский бизнесмен Эяль Офер.