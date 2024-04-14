Невеста Паттинсона рассекретила пол их новорожденного ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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О пополнении в звездной семье стало известно в конце марта.

Невеста голливудского актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, рассказала, что стала мамой девочки. Пара долгое время не раскрывала пол ребенка, однако артистка решилась поделиться радостной новостью на фестивале «Коачелла», сообщает People.

«Даже не знаю, может, некоторые из вас знают, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди!» — призналась модель.

Паттинсон и Уотерхаус встречаются с 2018 года. Актер делал предложение избраннице несколько раз, однако пока они до ЗАГСа так и не дошли.

О пополнении в их семье стало известно в конце марта. Тогда звезд заметили на прогулке с новорожденным ребенком в Лос-Анджелесе.

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