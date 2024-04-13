«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки наводнения в Орске

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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На снимках можно видеть, как менялась ситуация в регионе за несколько дней.

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковые снимки последствия наводнения в Оренбургской области.

«Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что съемка велась с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». На снимке, сделанном 11 апреля, можно увидеть, как из Орска уходит вода. Для сравнения госкорпорация показала фото, сделанное над городом 5 апреля.

Обстановка в регионе остается сложной, поскольку в ряде территорий пик паводка еще впереди. При этом 12 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг рекордного максимума, превысив опасную отметку более чем на два метра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что паводок в Оренбурге достиг максимальной отметки.