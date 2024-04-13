Вдова скончавшегося после операции в клинике Хайдарова мужчины впервые вышла на связь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Она смогла прокомментировать трагедию только спустя 40 дней после смерти супруга.

Вдова Петра Гаврилова, скончавшегося после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, впервые вышла на связь. Спустя 40 дней после смерти супруга Зарина Абдуллаева призналась, что только сейчас она смогла найти в себе силы и прокомментировать эту трагедию.

Девушка также поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку ее семьи. В личном блоге она опубликовала пост, где рассказала о своей боли в связи с потерей любимого.

Абдуллаева отмечает, что потеряла свой мир после его ухода. Она отозвалась о покойном муже как о прекрасном человеке с добрым сердцем.

«Пети нет, но он оставил мне свою любовь… свою историю, и я обязательно сделаю все, чтобы ее сохранить. Настоящая любовь не заканчивается после смерти, она продолжится в Раю, и мы обязательно встретимся! Я бесконечно люблю тебя», — написала Зарина в личном блоге.

В феврале этого года 35-летний Гаврилов перенес операцию по уменьшению желудка в клинике Хайдарова. Мужчине затем провели еще одно вмешательство, но его состояние становилось все хуже.

После бизнесмена отвезли в больницу РЖД. Он попал в реанимацию, где его температура поднялась до 42-43 градусов, мужчину ввели в искусственную кому, однако уже ночью Гаврилова не стало.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях смерти пациента клиники Хайдарова.