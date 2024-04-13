Фото: Telegram / Приходько РИК / Prikhodko1970

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Украинские боевики обстреляли Никитовский район города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Горловке в ДНР. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики атаковали жилой квартал «Комсомолец» в Никитовском районе. В результате удара пострадали семь мирных жителей, две из них — дети.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Комсомолец“ (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа „колокольчик“. Еще раз обращаюсь ко всем жителям Горловки! Убедительная просьба — при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае не трогать и не поднимать», — призвал жителей города Приходько в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в этом же районе замечены украинские беспилотники, которые сбрасывают взрывоопасные предметы на жилые улицы. Градоначальник просит местных жителей быть предельно осторожными.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области.