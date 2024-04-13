Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Что привело артиста в США, и как он завоевал там популярность?

Шансонье Михаилу Шуфутинскому 13 апреля исполнилось 76 лет. Он является одним из наиболее известных исполнителей в этом жанре.

Звезда также прославился как композитор, автор песен, пианист и продюсер. Многие песни из его репертуара знает наизусть вся страна, поэтому 5-tv.ru решил выяснить, как Шуфутинский достиг таких высот.

Карьерный путь Шуфутинского

После окончания учебы Шуфутинский собрал свой собственный ансамбль и приступил к работе в Москонцерте, аккомпанируя разнообразным эстрадным исполнителям. После гастролей по Советскому Союзу в течение нескольких лет он и его коллеги по группе отправились работать в Магадан.

В этом городе он устроился работать в ресторан играл в «Северный». В 1975 году артист приехал в Москву и работал с квартетом «Аккорд».

После этого ему предложили возглавить ВИА «Лейся, песня». Коллектив быстро стал набирать слушателей.

Возможно, причина была в том, что все композиции группы были о любви и обычной жизни самых обычных людей. Пластинки расходились миллионными тиражами, хотя в итоге группа с альбомов заработала только 76 рублей.

На телевидение ВИА не хотели брать, так как у Шуфутинского была борода. По его признанию, в то время с растительностью на лице можно было показывать «только Маркса, Энгельса и Ленина».

Но бриться и идти на уступки правилам Шуфутинский не захотел. Когда его первые кассетные записи стали известны среди русских эмигрантов, он гастролировал в США с оркестром и с успехом выступал в Кливленде, Чикаго, Детройте и других американских городах.

Вскоре Шуфутинский стал задумываться об эмиграции. В результате в 1981 году, когда артисту было 32 года, он уехал в США.

На тот момент на руках у него была лишь тысяча долларов, оставшаяся от продажи всех вещей. На нее удалось снять жилье и продержаться первое время.

Взлет популярности шансонье

Фанаты Шуфутинского знают, что Михаил Захарович приобрел особую популярность, когда переехал в США. Конечно, в Америке его никто не ждал, и поначалу приходилось довольно сложно.

Однако интерес к советским людям в Штатах в то время был высок. Он весьма успешно пел в дорогих ресторанах и выпустил несколько альбомов.

А в 1985 году Шуфутинский стал продюсером Любови Успенской, которая также покинула Союз. Именно он аранжировал ее дебютный альбом My Loved One и вместе с Вилли Токаревым написал для него музыку.

Диск затем попал в Советский Союз, в том числе с помощью Эдиты Пьехи. Постепенно песни стали расходиться на кассетах, и Успенская стала популярной уже по всей стране.

В 2003 году шансонье вернулся обратно в Россию. По словам певца, эмигрировал он по причине того, что хотел лучшей жизни, а когда почувствовал, что в России его ждут и рады слышать, то сразу вернулся.

За свою карьеру Шуфутинскому удалось даже сняться и в кино. В 1984 году он сыграл эпизодическую роль певца в русской группе в фильме режиссера Пола Мазурски «Москва на Гудзоне» о жизни советских эмигрантов в США.

Также песня шансонье «Марджанджа» вошла в саундтрек криминального боевика «Кодекс вора» 2008 года. А в 2012 году он озвучил короля Фергуса в диснеевском мультфильме «Храбрая сердцем».

За свою долгую карьеру он выпустил такие хиты, как: «Левый берег Дона», «Здравствуй, мама», «Еврейский портной», «Пальма-де-Майорка», «Третье сентября», «Душа болит» и многие другие.

Более того, 3 сентября у многих интернет-пользователей теперь ассоциируется именно со знаменитым шансонье из-за его одноименной песни. Ежегодно россияне отмечают иронически эту дату в календаре как «Шуфутинов день».

Ранние годы Шуфутинского

Он родился в Москве в 1948 году в семье доктора и фронтовика Захара Шуфутинского и Елены Подольской. Его мама погибла из-за несчастного случая, когда Шуфутинскому не было и пяти лет.

Вдовец с головой ушел в работу, поручив воспитание мальчика своим родителям — Берте Давыдовне и Давиду Яковлевичу. Однако отец однажды принес ему трофейный аккордеон, чтобы Михаил начал учиться музыке.

Дедушка учил его играть на аккордеоне, а позже отдал мальчика в музыкальную школу. С 15 лет Шуфутинский активно увлекся джазом, слушал по радио разные выступления, запоминал их, пытался повторить дома. Позже юный Шуфутинский поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шуфутинский станет прадедушкой уже этим летом.