Здание правительства Владимирской области подверглось попытке поджога
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Злоумышленник намеревался бросить в здание баллончик с легковоспламеняющейся смесью, но безуспешно. На месте работают правоохранители.
Неизвестный мужчина пытался атаковать здание правительства Владимирской области. В распоряжении 5-tv.ru появились видео, на которых злоумышленник кидает в него бутылки с зажигательной смесью, а после убегает.
По заявлениям местных властей, его уже удалось задержать.
«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — говорится в сообщении правительства региона на официальной странице в соцсети «Вконтакте».
На месте работают правоохранители, выясняют обстоятельства случившегося. Следственный комитет региона организовал процессуальную проверку.
Также сообщалось о том, что возле здания загорелся автомобиль. Его оперативно потушили прибывшие пожарные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четверо детей сгорели при пожаре в Подмосковье.