Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Шольца за соответствующее решение.

Германия приняла решение о поставке Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает DPA со ссылкой на министерства обороны ФРГ.

«Немецкое правительство поставит Украине еще одну систему Patriot», — говорится в сообщении агентства в социальной сети X.

Когда именно система окажется у ВСУ, информационное агентство не уточняют. При этом президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за соответствующее решение.

Прежде глава МИД ФРГ Анналена Бербок признавалась, что Германия исчерпала свои запасы по системам противовоздушной обороны, которые можно было бы передать киевскому режиму. Однако она подчеркивала, что будет прорабатывать вопрос поставок ПВО в Незалежную «из третьих стран».

О крайней необходимости систем заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семи из них Украине», — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot.