Фото: Reuters / POOL

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Европейские политик начали вслух говорить о том, что России давно известно.

Для Украины под руководством Владимира Зеленского все кончено. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Все кончено для Украины Зеленского… Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что «51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине», — написал политик на своей странице в соцсети Х, назвав результаты этих опросов откровенно фальсифицированными.

Филиппо также указал на то, что уже даже главком ВСУ Александр Сырский перестал скрывать, что обстановка для украинских боевиков на фронте становится все хуже.

Также, по мнению французского политика, сейчас руководство стран Запада делает все, чтобы переместить внимание с Украины, где их интересы потерпели неудачу, на театр военных действий на Ближнем Востоке.

«Не поддавайтесь военной пропаганде! Требуйте деэскалации и мира везде, не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО», — подчеркнул Филиппо.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона.