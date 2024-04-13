«Мне дочка позвонила»: семья Блиновской прокомментировала слухи об уходе ее мужа на СВО

Отец Алексея Блиновского опроверг информацию, что его сын ушел на СВО

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Слухи об участии Алексея в российской спецоперации появились в Сети. Это правда или нет?

Отец Алексея Блиновского опроверг информацию о том, что его сын собирается отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом Владимир рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что муж скандально известного блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о мошенничестве, решил принять участие в СВО. Отец мужчины утверждает, что подобные сведения не являются достоверными, а Алексей никуда не собирается, ведь у него «дел выше крыши».

«Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на СВО завтра уходит муж моей дочери», — уточняет Владимир.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Все время, проведенное в СИЗО, Блиновская ни разу не общалась с родственниками, поддерживая связь с ними только через адвоката. И только недавно ей разрешили поговорить с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Блиновская готова продать дом и подписать мировое соглашение с ФНС.