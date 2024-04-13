Решение есть: три простых способа помогут предотвратить приступы мигрени

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Всего несколько мер позволят забыть об изматывающей головной боли навсегда.

Сразу три доступных любому человеку способа помогут снизить частоту появления мигрени. Об этом сообщила британский терапевт Хана Патель изданию The Daily Mail.

По словам врача, изматывающие приступы головной боли могут длиться от двух часов до трех дней. Именно этот тревожный сигнал должен стать одной из главных предпосылок для обращения к врачу и постановке последующего диагноза.

Вдобавок к неприятным ощущениям у пациентов иногда проявляются светобоязнь, упадок сил, боли в шее, резкая смена настроения, а также усиление тяги к определенной пище. Присутствие всех или нескольких из этих пунктов должно насторожить, а в некоторых случаях заставить пациента обратиться за консультацией в больницу.

По словам медика, справиться с неприятными симптомами можно, используя таблетки. Однако наиболее быстрый результат даст только комплексное лечение и профилактика. Сочетание физических нагрузок с правильным питьевым режимом облегчит состояние уже в ближайшие недели, а отказ от выводящих воду жидкостей — алкоголя и кофе — укрепит эффект.

Британский терапевт Хана также посоветовала всегда анализировать частоту и характер появления мигрени: по ее словам, это необходимо, чтобы исключить ситуации, способные провоцировать появление боли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мигрень и искривленная осанка могут свидетельствовать о проблемах с зубами.