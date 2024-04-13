Хладнокровно задушила: в Чебоксарах бабушка убила своего девятилетнего внука

Фото: ВКонтакте / СУ СКР по Чувашии / chuvashiasledcom

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Женщина пыталась скрыться от правоохранителей на даче.

В Чебоксарах 61-летняя местная жительница подозревается в убийстве собственного девятилетнего внука. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашии.

«По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

ВКонтакте / СУ СКР по Чувашии / chuvashiasledcom

Женщина попыталась спрятаться от правоохранителей на даче, но была задержана полицией. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее в отношении подозреваемой время будет избрана мера пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков.