Хладнокровно задушила: в Чебоксарах бабушка убила своего девятилетнего внука
В Чебоксарах бабушка убила своего девятилетнего внука
Фото: ВКонтакте / СУ СКР по Чувашии / chuvashiasledcom
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Женщина пыталась скрыться от правоохранителей на даче.
В Чебоксарах 61-летняя местная жительница подозревается в убийстве собственного девятилетнего внука. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашии.
«По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Женщина попыталась спрятаться от правоохранителей на даче, но была задержана полицией. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее в отношении подозреваемой время будет избрана мера пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков.