«Иди с богом»: Катя Лель рассказала подробности расставания с бывшим мужем
Катя Лель призналась, что поблагодарила бывшего мужа при расставании
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица в прошлом году развелась с супругом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни и рождения дочери.
Певица Катя Лель рассказала, что при расставании с бывшим мужем Игорем Кузнецовым поблагодарила его за совместно прожитые годы.
«Мы поблагодарили друг друга, пожелали счастья, благословили друг друга. Я сказала: „Иди с богом“. Сегодня такой мир, когда люди должны находить в себе силы отпустить человека, поблагодарив его. У каждого свой путь, и это нормально», — поделилась знаменитость в беседе с «МК».
Певица предполагает, что экс-супруг хочет ее вернуть, однако это бесполезно. Лель заявила, что ее «невозможно купить», и бывший муж это знает и поэтому даже не предпринимает никаких попыток.
«У него было целых 18 лет для того, чтобы исправить ситуацию, чтобы быть в других энергиях, но, если он не успел это сделать, значит все: дорога твоя закрыта», — подчеркнула певица.
По словам Лель, она не верит в то, что люди меняются, особенно, если они подвержены какой-то зависимости. А бывший супруг, как утверждает певица, имеет проблемы с алкоголем, что и стало причиной их расставания. Более того, он даже не пытается справиться со своей зависимостью, отмечает знаменитость.
«Мне кажется, он даже не чувствует такой необходимости, он считает, что в его жизни ничего особенного не происходит. Видите, у нас разные дороги. Для меня это ненормально, для него — нормально. Причем я его отправляла к специалистам много раз», — призналась Лель.
Весь прошлый год поклонники певицы обсуждали главную новость ее жизни: развод с мужем, с которым она прожила больше 15 лет и родила дочь Эмилию. Эта семья считалась образцовой в шоу-бизнесе, поэтому информация о том, что певица решила расстаться с супругом, прогремела как гром среди ясного неба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель раскрыла местонахождение главного центра НЛО в России.