«Шоу не отменяем»: дети Юрия Куклачева обратились к его поклонникам

Шоу Юрия Куклачева будет продолжаться во время его выздоровления после операции

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Знаменитому дрессировщику кошек провели операцию после обширного инфаркта, однако даже после этого он продолжает заботиться о деле всей жизни.

Дрессировщик Юрий Куклачев, которому накануне провели операцию после обширного инфаркта, чувствует себя лучше, и уже дает указания по поводу собственного шоу. Дети знаменитого клоуна Дмитрий и Екатерина, которые работают вместе с отцом, обратились к его поклонникам. Эксклюзивным видео делится 5-tv.ru.

Закулисье Театра кошек Куклачева. 5-tv.ru

Юрия Дмитриевича забрали в больницу в пятницу, 12 апреля, прямо во время юбилейного концерта. Ему уже провели операцию — знаменитость чувствует себя намного лучше, делится Дмитрий Куклачев.

«Буквально полчаса назад я разговаривал с ним. Он раздавал мне ЦУ (ценные указания. — Прим. ред.) как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось», — рассказал заслуженный артист России.

Любящий сын поспешил успокоить знаменитого отца, ведь сейчас ему необходимо окрепнуть после операции и набраться сил. Дмитрий заверил, что концерты будут продолжаться.

«Мы не отменяем шоу, мы его не переносим, мы продолжаем работать. Мы его сейчас адаптируем, конечно, без Юрия Дмитриевича, но качество спектаклей не пострадает», — заявил Куклачев.

Он добавил, что все желающие поддержать артиста могут с удовольствием посетить мероприятия его театра. В особенности — юбилейное уникальное шоу, в котором собраны и цирковые номера, и номера с животными, и номера с актерами. Одним словом — «вся семья», добавила Екатерина Куклачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрию Куклачеву провели операцию после инфаркта.