«Разрушения сильные»: что происходит в Токмаке после атаки ВСУ

Фото, видео: Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По словам местных жителей, удар был сильный.

Спасатели продолжают разбирать обломки разрушенных домов в Токмаке в Запорожской области после украинских обстрелов. Кадрами с места происшествия делится корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На окраине Токмака сильнее всего пострадала одна из многоэтажек. Именно рядом с этим местом погиб ребенок, отметил журналист.

Также практически разрушены несколько двухэтажных домов. В результате атаки киевского режима, по последним данным, погибли восемь человек — о двух новых жертвах стало известно утром. Под обломками до сих пор могут оставаться люди, поэтому специалисты не прекращают работу.

«Разрушения — критические. Дома вообще, в принципе, нет, разрушения сильные. Работаем в две смены. Сутки додежурила прошлая смена, теперь мы сменили. Здесь на месте продолжаем спасательные работы», — поделился спасатель.

По словам местных жителей, «прилет» был очень сильный. Одного из пострадавших контузило и засыпало осколками.

«Я шел как раз в зал, а мать в зале была. Бог миловал, не знаю. Меня привалило, я вылез. Осколки по всей хате», — рассказал местный житель Владимир.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору Токмака в Запорожской области в пятницу вечером, 12 апреля. По последней информации, спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек. Они чудом остались живы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди.