Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Националисты понесли большие потери на авдеевском направлении.

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили от украинских националистов село Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что населенный пункт взят под контроль российских сил благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, было отражено восемь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское.

«Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30», — сообщили в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ.