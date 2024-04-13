Похожа на маму: Брухунова впервые показала лицо маленькой дочери от Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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Наследнице знаменитого юмориста исполнилось шесть месяцев. Как она выглядит?

Жена российского комика Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в день исполнения шести месяцев со дня рождения дочери Матильды опубликовала в личном блоге ее фото.

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!» — написала знаменитость.

Подписчики отметили, что девочка похожа на маму.

«Как похожи»;

«Мамина девочка»;

«Очень на Вас похожа!» — заметили поклонники.

Для многих подписчиков новость о пополнении в семье стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности Брухуновой. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она активно ведет свой блог, где периодически показывает себя в разных нарядах. Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды обсудили пополнение в семье Петросяна.

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