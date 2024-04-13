Фото: Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV

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Боевики ВСУ ударили по жилому кварталу города в Запорожской области.

Число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области выросло до восьми. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Прежде речь шла о шести жертвах атаки ВСУ, разборы завалов разрушенных домов продолжаются.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также из-под завалов извлекли еще пять человек. Все они живы, но получили ранения и ожоги. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — написал Балицкий.

ВСУ ударили по жилому сектору Токмака в Запорожской области накануне вечером. В результате атаки разрушен многоквартирный дом. На месте продолжают работу городские службы. Всем пострадавших оказана помощь.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области.