Экс-посла США в Боливии осудили на 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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По версии следствия, дипломат работал на коммунистическую партию островного государства на протяжении 40 лет.

В США суд вынес приговор бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Рочу, признав его виновным в шпионаже в пользу Кубы. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, которое велось, в том числе, силами американских спецслужб, Роча «тайно поддерживал Коммунистическую партию Кубы», а также помогал собирать разведданные против Вашингтона на протяжении последних 40 лет, 20 из которых он проработал в Госдепартаменте США.

Рочу задержали в декабре 2023-го, уже после того, как он покинул государственную службу и ушел на пенсию. В ходе разбирательств он частично признал вину. Спустя три месяца решением суда 73-летний дипломат приговорен к 15 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу.