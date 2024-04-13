Сестра Жанны Фриске сделала пластическую операцию: как она теперь выглядит

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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О преображении блогер мечтала давно — теперь ее желание исполнилось.

Родная сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья — накануне сделала пластическую операцию. Своими ощущениями после проведенной процедуры она поделилась в своем личном блоге.

Наталья Фриске делится самочувствием после операции. Instagram* / friske_natalia

Звезда сделала абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди — улучшить свою внешность она мечтала давно.

«Все хорошо. Это такое счастье, это так круто. Я счастлива», — восхитилась знаменитость.

Операция заняла больше времени, чем планировалось изначально. Родители Натальи Фриске чуть было не подняли тревогу — преображение должно было занять около четырех часов, однако хирургам потребовалось на два часа больше.

«По ощущениям — грудь чуть-чуть ноет, а диастаз как будто хорошо перезанималась в зале. И все, больше ничего не болит», — заверила Наталья.

На восстановление у Фриске уйдет около десяти дней. Сейчас она должна носить специальный корсет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой подарок хочет сделать себе сестра Фриске.

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