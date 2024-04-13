Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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Дональд Трамп сделал заявление о формате, в котором теоретически возможно продолжение поддержки Незалежной.

США могут оказать помощь Украине, но это будет кредит, а не подарок. С таким заявлением выступил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря от имени Республиканской партии страны.

«Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — передает слова политика телеканал Fox News.

Также Трамп подчеркнул, что помощь Украине, прежде всего, должны взять на себя страны Европы.

Такое заявление было сделано на фоне продолжающейся в американском истеблишменте дискуссии по поводу поддержки киевского режима. Республиканцы в составе Конгресса на протяжении нескольких месяцев не одобряют очередной пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако в последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине.