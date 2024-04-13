Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом центре в Сиднее: есть убитые и раненые

Фото, видео: Reuters / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION; 5-tv.ru

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Мужчина напал на посетителей ТЦ с ножом.

В торговом центре в пригороде Сиднея в Австралии произошла стрельба и поножовщина. По данным издания The Sydney Morning Herald, есть погибшие и раненые.

ЧП произошло в торговом районе Бонди-Джанкшен 13 апреля. По данным местных СМИ, которые ссылаются на свидетельства очевидцев, неизвестный нападал с ножом на людей, успел ранить несколько человек. Также, предварительно, шесть человек погибли. Приехавшие на место правоохранители ликвидировали злоумышленника на месте. Также полиция не исключает, что преступников было двое.

На месте работают оперативные службы. Полиция оцепила здание ТЦ, людей эвакуируют.

Местные власти просят соблюдать спокойствие и по возможности оставаться дома.

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