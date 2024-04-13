«В тяжелом состоянии»: Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт
Запашный: Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после обширного инфаркта
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Знаменитому артисту цирка провели ночью операцию.
Стало известно о состоянии артиста цирка Юрия Куклачева. Накануне его экстренно госпитализировали. Как сейчас себя чувствует знаменитый дрессировщик кошек — рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
По его словам, Юрий Дмитриевич находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.
Известного российского артиста госпитализировали с юбилейного концерта в столичном «Вегас Сити Холле» в пятницу, 12 апреля. Он почувствовал недомогание в конце первого отделения.
Юрию Куклачеву исполнилось накануне 75 лет. Он продолжает выступать на сцене и не собирается заканчивать карьеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачева экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в Москве.