Китай намерен укрепить отношения с Северной Кореей

Фото: KCNA / ТАСС

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В каких сферах намерены сотрудничать две страны?

Китай намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР Чхве Рен Хэ приняли совместное участие в церемонии открытия «Года дружбы» между странами. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Чжао Лэцзи посетил столицу Северной Кореи, Пхеньян, по случаю праздника. Он заявил, что Китай готов работать с КНДР над реализацией «важного консенсуса», а также «продвигать дружбу» и углублять «стратегическое взаимное доверие».

Китайский высокопоставленный чиновник также отметил, что Пекин намерен расширять сотрудничество с Пхеньяном, чтобы совместными усилиями «написать новую главу» китайско-корейских отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли переговоры между Россией и Китаем.