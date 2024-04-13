Умерла супруга режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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Последние часы своей жизни Элинор Коппола провела в окружении близких.

На 88-м гожу жизни скончалась режиссер Элинор Коппола — супруга автора культовой серии «Крестный отец». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Копполы не стало в пятницу, 12 апреля. Она ушла из жизни у себя дома в Калифорнии. Супругу режиссера Фрэнсиса Форда Копполы окружала семья и близкие в последние часы ее жизни. Причина смерти не разглашается.

Женщина обрела известность благодаря созданию документальной ленты «Сердца тьмы», посвященной съемкам фильма «Апокалипсис сегодня», который создал ее супруг. За работу Элинор Коппола получила премию «Эмми». Также она работала над такими художественными фильмами, как «Любовь, любовь, любовь» и «Париж подождет».

С мужем режиссер познакомилась на съемках киноленты «Слабоумие 13» в 1962 году. Пара поженилась спустя год в Лас-Вегасе.

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