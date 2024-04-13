«Стыд и позор»: Полянский отреагировал на заявление Кисиды о ядерной угрозе

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Накануне премьер-министр Японии в Конгрессе США выразил обеспокоенность «ядерной угрозы» со стороны РФ.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление Японии о якобы «ядерной угрозе» со стороны РФ. Политик опубликовал пост в социальной сети X, осудив высказывание премьер-министра недружественной страны Фумио Кисиды.

Накануне он выступил в Конгрессе США, где выразил обеспокоенность на фоне «рисков возникновения еще одной катастрофы», связанной с применением ядерного оружия. Однако Кисида умолчал, что именно США в 1945 году сбросили атомные бомбы на Японию.

«Какой стыд и позор», — написал Дмитрий Полянский в своем личном блоге.

Кисида также заверил Вашингтон, что его страна является «верным союзником и стойким другом» Штатов, чем вызвал бурные овации среди американских конгрессменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Япония вспомнила на Совбезе ООН про Хиросиму и Нагасаки в попытке раскритиковать Россию.