Антонов назвал «пальбой без разбора» запрет США на импорт металлов из России
Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом
Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
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Американские компании вынуждены отказываться от выгодного сотрудничества под давлением Белого дома.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал запрет США на импорт металлов из РФ. Он назвал такое решение неоправданным и политизированным, отмечает Telegram-канал российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что новые запреты на торговлю даже нельзя назвать «выстрелом в ногу» — это, скорее, «пальба без разбора». Какое-то время назад покупку российских металлов в США свели до минимума, заставив компании отказаться от сотрудничества с выгодными и надежными поставщиками из России.
«Нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих США цены на ресурсы не взлетят», — заявил Антонов.
Действия Штатов вносят дисбаланс в обстановку на мировом рынке, а все из-за того, что к санкциям подключают страны-сателлиты. В данном случае это решение можно воспринять как отказ от переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
«В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — указал посол.
Ранее 5-tv.ru писал, что США запретили импорт алюминия и никеля из России.