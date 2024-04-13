Гороскоп злых сил: какая вы нечисть по знаку зодиака

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На кого из сказочных персонажей больше всего похожи представители разных знаков зодиака?

Знаки зодиака иногда ассоциируются с чем-то мистическим и потусторонним. Часто они отражают светлые стороны бытия, но порой связываются и с темными силами.

Мощнейшим проявлением самого плохого в этом мире является нечисть. На кого из сказочных персонажей больше всего похожи представители разных знаков зодиака?

Овен — Змей Горыныч

Эмоциональность и импульсивность Овнов очень роднит их со Змеем Горынычем. Они также внезапно загораются и выпускают на своих врагов огонь; могут извергать миллион слов, будто бы у них не одна, а три головы, а потом сразу же пожалеть об этом.

Кадр из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Телец — Домовой

Спокойные Тельцы горазды на сюрпризы. Они способны постоянно портить жизнь своим обидчикам мелкими гадостями, что делает их похожими на Домовых. Тельцы постоянно будут напоминать о ваших мелких грешках, но взамен создадут уют в доме и проявят заботу о детях.

Кадр из мультфильма «Домовенок Кузя»

Близнецы — Леший

Из-за энергичности представителей этого знака зодиака их знакомым и родным хочется отправить Близнецов в лес. Они неугомонны и с ними просто невозможно договориться — как и с Лешими. Близнецы бывают надоедливыми, но без них вам будет скучно.

Кадр из мультфильма «Конец черной топ»

Рак — Кикимора

Потребность в людях делает Раков очень похожими на Кикимору. У этого персонажа очень тонкая душевная организация, поэтому и при общении с Раками нужно тщательно выбирать слова. Помните, что обидчиков Кикимора могла утопить в тине, а друзей — вылечить ею же.

Кадр из мультфильма «Глаша и Кикимора»

Лев — кот Баюн

Львам, как представителям кошачьих, достался образ сказочного кота Баюна. Этот персонаж очень умен и общителен. Однако Львы любят, когда ими восхищаются, поэтому придется потерпеть их тщеславие.

Кадр из мультфильма «Кот Баюн»

Дева — Баба Яга

Как Баба Яга, Девы стремятся отгородиться от всего общества и запереться в своей избушке на курьих ножках. При этом они очень целенаправленны и обожают всякие эксперименты, но в своих стремлениях они не любят тратить время на неугодных им людей.

Кадр из фильма «Морозко»

Васы — Мара

Из-за своего одиночества и отчужденности Весы порой напоминают приведение. Поэтому потусторонняя Мара им подходит как никто лучше. Большую часть времени одиночество не мешает Весам, но порой им так хочется человеческого тепла и понимания.

Кадр из фильма «Мара. Пожиратель снов» (2018)

Скорпион — Русалка

Скорпионы подобны Русалкам. У них всегда есть четкий план, а если вы ему не следуете, то вас непременно затянут под воду. От Русалок Скорпионам досталась и завидная внешность, поэтому если влюбитесь в них, то навсегда.

Кадр из мультфильма «Русалочка» (1989)

Стрелец — Лихо одноглазое

Стрельцы в качестве одноглазого Лиха проведут вас через все круги ада. Они вас не пожалеют, поэтому стоит затаиться. Как только Лихо уснет, вы сможете жить спокойно. Но только во время его сна.

Кадр из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (1982)

Козерог — Кощей Бессмертный

Как и Кощей, Козероги долго копят свои сбережения, а после «чахнут над златом». Они не любят расставаться со своими финансами и очень трепетно относятся к любым крупным тратам. Однако они никогда не пожалеют своих средств, чтобы помочь дорогим людям.

Кадр из мультфильма «Царевна-лягушка» (1954)

Водолей — Соловей Разбойник

Водолеи живут моментом и не задумываются о будущем, поэтому они — настоящие Соловьи Разбойники. Они наблюдают за миром, и часто судьба подкидывает Водолеям отличные возможности, но это не их путь. Им нравится спонтанность и неожиданность.

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007)

Рыбы — Водяной

Кадр из мультфильма «Летучий корабль» 1979

Рыбы могут сравниться ни с кем иным, как с Водяным. Представителям этого знака зодиака хочется спрятаться подальше от житейских проблем в свои мечты. Иногда они готовы пожаловаться на свою жизнь, но не за тем, чтобы им дали совет, а чтобы выплеснуть из себя весь негатив на другого человека.