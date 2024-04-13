Япония вспомнила на Совбезе ООН про Хиросиму и Нагасаки в попытке раскритиковать Россию

Фото: www.globallookpress.com

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Дипломат «забыла» упомянуть, что ее страну бомбили США.

Правительство Японии «не смирится с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение ситуации, как в Хиросиме и Нагасаки. Об этом заявила заместитель постоянного представителя страны при ООН Мицуко Сино на заседании Совета безопасности организации по вопросу Украину.

«Как единственная страна, которая когда-либо подвергалась атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не смирится с ядерными угрозами России, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», — сказала дипломат на заседании Совбеза ООН.

При этом она не упомянула, что атомные бомбы на эти города в Японии в 1945 году сбросили Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия. Так, страна может пойти на это только в том случае, если встанет вопрос о ее существовании.

Пресс-секретарь президента отметил, что каждый человек боится ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения. И рассуждения о такого рода конфликте, которые последнее время все чаще слышны со стороны США и Запада — крайне безответственное и опасное явление, в том числе тем, что происходит «рутинизация» этой темы.