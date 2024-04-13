Ювелирная работа снайперов ТОФ! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Основная их цель — живая сила противника на позициях, но они также выполняют задачи по корректировке огня артиллерии, ведут разведку и наблюдение.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Снайперы морской пехоты ТОФ уничтожают живую силу противника на южнодонецком направлении

Снайперы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Приморья продолжают оставаться одной из главных угроз для пехоты ВСУ на угледарском участке южнодонецкого направления. Группы скрытно выдвигаются на огневые позиции, тщательно маскируют винтовки и подолгу лежат в засадах.

Основная их цель — живая сила противника на позициях, но они также выполняют задачи по корректировке огня артиллерии, ведут разведку и наблюдение. Знакомые всем по фильмам о Великой Отечественной войне снайперские дуэли фактически ушли в прошлое.

Дело в расстоянии — для стрельбы на большую дальность нужен уже не только зоркий глаз, но и отличная винтовка, прицел и баллистический вычислитель. На больших дальностях не сильно различаешь, кто это — снайпер, пулеметчик или автоматчик, рассказал заместитель командира взвода с позывным «Кощей».

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

Разведчики группировки войск «Днепр» зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил цели, выявленные российской разведкой на правом берегу Днепра.

Благодаря высокому мастерству расчета ракетного комплекса по данным объективного контроля подтверждены потери противника в живой силе и уничтожено четыре транспортных средства, сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ. После поражения объекта врага расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.