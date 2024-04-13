Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию
Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС
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США призвали отказаться от попыток найти «козла отпущения».
Китай не поставляет оружие какой-либо из сторон конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил официальный представитель посольства Поднебесной в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — сказал Пэнъюй.
Дипломат отметил, что Китай не наращивает объемы вооружений и никак не учувствует в украинском конфликте.
«Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — указал представитель посольства.
Прежде агентство Reuters сообщило, что США подозревают Китай в помощи России в рамках СВО посредством поддержки российской оборонной отрасли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров.