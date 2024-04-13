Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Совет обратил внимание на прошлые заслуги лидера организации.

Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева была избрана на второй срок. Об этом сообщили на сайте организации.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно», — заявили в пресс-релизе.

При принятии решения совет взял во внимание «сильно и гибкое руководство» Георгиевой в течение ее первого срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Международный валютный фонд одобрил очередной кредитный транш Украине. На этот раз Незалежная получит взаймы около 880 миллионов долларов.

В декабре 2023 года Украине одобрили транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования.