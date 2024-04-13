В России изменили требования к антитеррористической защищенности объектов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Одно из новшеств — меры от БПЛА.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва. Об этом свидетельствует документ на интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва», — говорится в документе.

Изменения подразумевают в том числе защиту от БПЛА. Также теперь в состав комиссии по обследованию и категорированию объекта будет включен командир воинской части нацгвардии России или уполномоченное должностное лицо, если на территории находятся важные государственные объекты, спецгрузы или сооружения на коммуникациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке прошли антитеррористические учения.