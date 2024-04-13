Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Он также поблагодарил всех, кто пережевал за его самочувствие.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который получил ранение при взрыве автомобиля на севере Москвы, вышел на связь в своем Telegram-канале и рассказал, что за покушением на него стоит киевский режим. Мужчина поблагодарил всех, кто за него переживал, подчеркнув, что получил множество обращений от военкоров.

«У меня нет сомнений, это очередная попытка террористического акта, совершенного киевским режимом и его спецслужбами. Но я хочу обратиться к ним: ребята, ничего у вас не получилось. Потому что Бог — он за нас», — сказал экс-сотрудник СБУ.

Василий Прозоров отметил, что он живой и здоровый. Мужчина продолжит и дальше разоблачать преступления украинского правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что взорвавшийся на севере Москвы автомобиль принадлежал экс-сотруднику СБУ.