Полпред в УрФО Якушев: власти на Урале активно борятся с паводками

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Оповещение жителей — одна из важнейших задач властей на местах.

Основные мероприятия в рамках борьбы с паводками связаны с работой с населением и подготовкой защитных сооружений. Об этом URA.RU полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Так, чтобы оповестить население о возможных угрозах, власти задействовали максимальное число информационных каналов: звонки, СМС-сообщения, подомовой обход и телевидение. Это — одна из важнейших задач муниципалитетов.

«Завтра главы территорий начинают встречи с населением и будут рассказывать, что нужно делать, если вода зайдет в город. Мы работаем над тем, чтобы в пунктах временного размещения были созданы все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка», — рассказал Якушев.

Он также добавил, что в работах по подготовке защитных сооружений задействованы почти полторы тысячи добровольцев. Якушев уточнил, что в Кургане паводок ждут со дня на день.

Волонтеры уже выложили защитные сооружения, общая протяженность которых составила 15 километров. Качество работы проверят утром, чтобы соблюсти технологию.

Чиновник объяснил, что все дамбы были спроектированы с учетом последнего исторического максимума паводка. Однако полагаться на это всецело не стоит.

«Сейчас даются разные прогнозы, в том числе, что прошлые максимумы будут превышены. Никто не может сказать насколько — мы имеем дело со стихией. Сейчас все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа», — сообщил полпред.

Он призвал местных жителей оперативно реагировать на предупреждения властей и призывы эвакуироваться. Якушев уверен, что самое важное — это человеческая жизнь.

При этом в целях предотвращения актов мародерства в оставленных домах в регионах усиливаются правоохранительные меры. Есть и добровольцы, желающие принять участие в патрулировании улиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей.