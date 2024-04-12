Минюст включил журналистку Асю Казанцеву* в реестр иноагентов

Фото: Instagram* / brain_is_tangible

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Также список пополнило ООО «ИНОАГЕНТ АВК»*, учрежденное журналистом Андреем Карауловым*.

Минюст РФ внес журналистов Илью Барабанова** и Анастасию Казанцеву** в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Уточняется, что проживающие за границей Барабанов и Казанцева распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также выступали против спецоперации на Украине. Кроме того, они участвовали в создании материалов иностранных агентов.

Также в перечень внесены журналист Иван Филиппов**, политик Николай Кузьмин**, правозащитник Иван Асташин** и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»**, учрежденное журналистом Андреем Карауловым**.

На прошлой неделе реестр иноагентов пополнил писатель Михаил Веллер**, который выступал против спецоперации и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Также он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признан иноагентом в РФ.